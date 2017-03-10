Соблюдаются ли санитарные нормы при приготовлении пищи для частных детских садов?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.03.2017 11:33

Родители воспитанников псковских частных детских садов возмущены условиями приготовления еды для своих детей. В социальной сети появился видеоролик, снятый в центре образования «Подросток».

Судя по записи сделан он был ещё летом - за окнами яркое солнце. Кухня, на которой готовят еду в том числе для частных детских садов, кишит тараканами. Такая картина не оставила равнодушными пользователей соцсети. Под видеозаписью десятки возмущенных комментариев. Чтобы разобраться в ситуации съёмочная группа «Вестей» выехала на место. Конечно, кухня, которой уже более двадцати лет, не радует глаз. Старое оборудование, плиты, посуда. Но всё чистое. И не один таракан в объектив нашей камеры не попал. Чистоту соблюдают и в кондитерском цехе - здесь готовят выпечку на продажу. Директор Центра образования Елена Наговицына, не отрицает, проблемы с насекомыми возникают, но дважды в месяц проводится дезинфекция. И раз в месяц пробы еды на проверку берут сотрудники Санэпидстанции. Пока, нареканий не возникало. За внешним видом кухни также стараются следить.

ЕЛЕНА НАГОВИЦЫНА, ДИРЕКТОР МБОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДРОСТОК":

Мы, как правило, в конце лета перед приемкой проводим косметический ремонт. Своими силами покупаем краску. Покупаем какие-то материалы, что-то пытаемся сделать, на заработанные средства. Потому что на косметический ремонт денег как правило не выделяется.

Давыдова Екатерина