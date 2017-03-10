Добродушный волк, говорящий ворон и зеленые обезьяны – удивительные жители экопарка «Зооград»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.03.2017 11:09

Здесь волк и кенгуру живут по соседству. В Пушкиногорском районе в экопарке «Зооград». За последние несколько лет здесь появились карликовые кенгуру, мангуст и зеленые обезьяны. И, конечно, постоянные обитатели: кролики, олени, лоси - на которых можно не только смотреть, но и гладить и кормить.

Почуяв угощение тихий мангуст вдруг стал громко пищать. Глядя как он мило поедает банан, сложно представить, как в природе такой зверь может охотиться на самых опасных змей.

Дружелюбно выглядят и верветки – карликовые зеленые обезьяны. Правда с возрастом они проявляют характер. Например, этого самца в «Зооград» отдали бывшие хозяева – мартышка покусала хозяина. Тут его определили в вольер и подселили самку.

АНДРЕЙ ГОЛОЩАПОВ, ВЛАДЕЛЕЦ ЭКОПАРКА «ЗООГРАД»:

Они уже обжились, мальчик строил девочку, она уже знает, что можно делать, что нельзя и еду можно только после него брать, иначе можно нарваться. У них все уже устаканилось – иерархия.

Обжились в новом теплом вольере и карликовые кенгуру валлаби. Летом они смогут жить и на улице – к нашему климату они вполне устойчивы. Один из кенгуру – альбинос.

АНДРЕЙ ГОЛОЩАПОВ, ВЛАДЕЛЕЦ ЭКОПАРКА «ЗООГРАД»:

Именно этот вид часто сейчас держат в зоопарках даже в больших зоопарках. Они хорошо размножаются они совершенно неприхотливые, практически всеядные. Едят они скажем так практически то же, что и кролики, то есть это трава, сено, зерно, ветки деревьев, кору они обгрызают. Почки, листья.

А этот молодой серый волк – очень дружелюбный. Охотники забрали его еще маленьким, около месяца он жил в доме, пока не начал лазать на стол. Но воспитанию он не поддается – обижается.

АНДРЕЙ ГОЛОЩАПОВ, ВЛАДЕЛЕЦ ЭКОПАРКА «ЗООГРАД»:

Люди спрашивают, а будет он яблоко? Ну вы что, это же волк! А меня они не дослушивают и уже замахнулись, яблоко улетает, он его ловит и съедает. И вот вкусные яблоки они могут до 10 штук съесть в сезон.

Необычным поведением в период весеннего гона отличаются рыси. Они само противоречие. Самец Ронь вроде бы и любит, чтобы его гладили, но природа берет свое.

А вот ворон Варюша всегда приветлив – он живет недалеко от входа и всех встречает произнося свое имя.

В природе они так запоминают родительские звуки, но в неволе их репертуар формируется из того что есть: голоса людей, скрипы, звоны и тому подобное.

Всего «Зооград» насчитывает около 150 видов обитателей. Многих из них можно увидеть в загонах под открытым небом и чем-нибудь угостить.

Андрей Удалов, Александр Калинин