О псковских автогонщиках говорим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня, 10 марта, с 17.05

Псковские автогонщики заскучали! А все из-за отмены 4-го этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Изборск-2017 весна».
Чем живут наши спортсмены вне трассы? И каково быть девушкой-пилотом спортивного авто? Обсуждаем в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» в пятницу, 10 марта, с 17:05. Гость студии: псковская автогонщица Ольга Стебихова. Телефон прямого эфира 66-27-47.
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