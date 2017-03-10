О псковских автогонщиках говорим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня, 10 марта, с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.03.2017 10:05

Псковские автогонщики заскучали! А все из-за отмены 4-го этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Изборск-2017 весна».

Чем живут наши спортсмены вне трассы? И каково быть девушкой-пилотом спортивного авто? Обсуждаем в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» в пятницу, 10 марта, с 17:05. Гость студии: псковская автогонщица Ольга Стебихова. Телефон прямого эфира 66-27-47.

