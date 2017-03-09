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Про устройство детей в семьи говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 10 марта с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.03.2017 18:00

Про устройство детей в семьи говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 10 марта с 7.20Вопросу устройства детей в семьи посвятим прямой эфир «Стартовой площадки». Гость нашей студии – Валентина Чернова, начальник отдела опеки и попечительства Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.

 

Слушайте 10 марта с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
 

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