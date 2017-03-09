Прочистят вентиляцию или обчистят Ваши карманы? В Пскове появилась подозрительная вентиляционная служба

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.03.2017 20:52

Подозрительные объявления появились на дверях подъездов псковских многоэтажек. Компания, называющая себя «городской вентиляционной службой», сообщает о предстоящих технических работах по прочистке общедомовой вентиляции и о том, что собственникам необходимо обязательно согласовать дату и время проведения этих работ. Тем временем в Управлении городского хозяйства сообщили, что вентиляционной службы в администрации Пскова не существует.

«Не срывать до пятнадцатого марта, информируем жильцов, запись обязательна!» Извещения, появившиеся на подъездах накануне, привлекают внимание жильцов крупным шрифтом и восклицательными знаками. Населению сообщают, что до пятнадцатого марта необходимо позвонить по номеру, указанному в квитанции и согласовать время и дату проведения работ. В этом доме на улице Гражданской такие извещения расклеены на всех подъездах. Как рассказали сами жильцы, собираются позвонить.

ВЛАДИМИР РОСЛОВ:

Кто вешал, не видели. Просто уже приходили, два раза проверяли вентиляцию, всё нормально. Теперь объявление повесили, что чистить надо. Ну, мы не знаем, зачем всё это надо, конечно. Ну, наверное, надо.

ТАМАРА МИХАЙЛОВА:

- Да, видела.

- Как вы отреагировали на это?

- Как? Нормально, а чего?

- Звонили по номеру, который указан?

- Нет, еще не звонила.

- Но собираетесь звонить?

- Конечно!"

При этом некоторые сомнения у жильцов всё же появились. Вентиляцию в их доме чистили не так давно. Причём никуда звонить людям было не нужно, обязательно согласовывать время и дату тоже.

АЛЛА ГИБИЗОВА:

Приходили, проверили. Денег не брали ни за что. Парень один приходил, и я не слышала, когда он стучал. А второй раз потом приходил, постучал, я открыла. Пришёл, проверил, и всё.

Мы решили сами позвонить по указанному номеру и выяснить, что же всё-таки это за служба такая загадочная - городская вентиляционная. Вместо диспетчера нам ответил голос, записанный на автоответчик. И служба теперь оказалась уже не городская, а коммунальная.

Судя по сообщению в доме пройдут внеплановые работы по прочистке вентиляции. Мастер сделает всё аккуратно, процедура займёт не более получаса. И всё бы ничего, дело вроде полезное, если бы не одно внушительное "но".

АВТООТВЕТЧИК:

Ваша задача - приготовить пакетик для мусора, предоставить мастеру доступ к вентиляции, оплатить денежный сбор в размере 990 рублей и расписаться с специальном акте выполненных работ, который останется у вас на руках.

В городской администрации о такой структуре как городская (ровно как и коммунальная) вентиляционная служба слышат впервые. Договоры на вентиляционные работы заключает исключительно управляющая компания: делает это сама или нанимает подрядчика. В нашем случае в управляйке сами были немало удивлены информацией о предстоящих работах.

ДМИТРИЙ ТАРАТЫНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УГХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПСКОВА:

Как правило, да, управляющая компания, проводя такие мероприятия, имея на подряде какую-то другую организацию, она вывешивает объявления о времени проведения данных мероприятий. Ничего в данном случае от жильцов не требуется: никаких мешков, как говорится в сообщении или там какой-то дополнительной оплаты, если это не было утверждено решением собрания собственников.

В администрации города призвали жильцов уточнять любую информацию, касающуюся работ в доме, в своей управляющей компании и не реагировать на подобные извещения. Судя по всему - это афера очередных мошенников, всеми способами выманивающих деньги у доверчивых псковичей.

Ирина Коваленко, Кирилл Мосин