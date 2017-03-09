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Только вперед: команда общественных Советников в Великих Луках успешно работает над благоустройством города

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.03.2017 17:30

Только вперед: команда общественных Советников в Великих Луках успешно работает над благоустройством городаВ Великих Луках пополнилась команда общественных Советников главы города. Это уже вторая встреча, где вручались официальные удостоверения представителям многоквартирных домов. Инициативных людей жители выбирали на сходах граждан. Теперь вместе с городской властью они будут решать проблемы своих дворов.

Результат вложения бюджетных средств в этом случае будет максимально эффективным. Ведь никто лучше самих горожан не скажет, где именно нужно положить асфальт, поставить детские площадки или посадить цветы.

АНЖЕЛИКА АЛЬХИМОВИЧ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ГЛАВЫ ГОРОДА:
Хочется зелени, хочется, чтоб, как сказал Николай Николаевич, машины не стояли на газонах. А я хочу, чтоб были цветочки. Ну, та же бабулька хочет выйти на ту же скамеечку, посидеть, полюбоваться.

На встрече с общественными советниками Глава города отметил, что в целом работа по благоустройству проделана большая. В Великих Луках реализовано много масштабных проектов, в том числе и к юбилею города. А теперь нужно привести в порядок каждый конкретный двор. Для этого активные великолучане и включаются в процесс управления.

НИКОЛАЙ КОЗЛОВСКИЙ, ГЛАВА ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:
Проблем достаточно много. Одним махом мы всё решить не сможем, поэтому мы здесь должны проявить выдержку и терпение, составить текущие планы по нашей работе, перспективные планы и двигаться дальше вперёд.

Лариса Чурикова

 

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