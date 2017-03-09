Только вперед: команда общественных Советников в Великих Луках успешно работает над благоустройством города

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.03.2017 17:30

В Великих Луках пополнилась команда общественных Советников главы города. Это уже вторая встреча, где вручались официальные удостоверения представителям многоквартирных домов. Инициативных людей жители выбирали на сходах граждан. Теперь вместе с городской властью они будут решать проблемы своих дворов.

Результат вложения бюджетных средств в этом случае будет максимально эффективным. Ведь никто лучше самих горожан не скажет, где именно нужно положить асфальт, поставить детские площадки или посадить цветы.

АНЖЕЛИКА АЛЬХИМОВИЧ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ГЛАВЫ ГОРОДА:

Хочется зелени, хочется, чтоб, как сказал Николай Николаевич, машины не стояли на газонах. А я хочу, чтоб были цветочки. Ну, та же бабулька хочет выйти на ту же скамеечку, посидеть, полюбоваться.

На встрече с общественными советниками Глава города отметил, что в целом работа по благоустройству проделана большая. В Великих Луках реализовано много масштабных проектов, в том числе и к юбилею города. А теперь нужно привести в порядок каждый конкретный двор. Для этого активные великолучане и включаются в процесс управления.

НИКОЛАЙ КОЗЛОВСКИЙ, ГЛАВА ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:

Проблем достаточно много. Одним махом мы всё решить не сможем, поэтому мы здесь должны проявить выдержку и терпение, составить текущие планы по нашей работе, перспективные планы и двигаться дальше вперёд.

Лариса Чурикова