В Псковской области планируют ввести меры социальной поддержки для семей при рождении первого ребенка

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.03.2017 17:34

Об этом сегодня на коллегии Управления соцзащиты заявил губернатор Андрей Турчак. Что это будет за поддержка - выплата, или предоставление льгот, пока не определено, свои предложения должны представить соцзащита и финансовое управление. Напомню, сейчас в области выплачивается региональный материнский капитал на третьего ребенка - сто тысяч рублей, и федеральный на второго - более четырехсот тысяч.

На коллегии работники соцзащиты подвели итоги работы за прошедший год. Всего на различные выплаты в две тысячи шестнадцатом было направлено более трех миллиардов рублей. Около пятисот многодетных семей получили земельные участки по государственной программе, а более ста тридцати детей-сирот въехали в новые квартиры.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

По детям-сиротам динамика хорошая, мы постараемся сохранить цифры, которые были в пятнадцатом-шестнадцатом годах, и в планах трехлетнего бюджета с учетом федерального софинансирования, я думаю, что сто сорок, сто пятьдесят квартир по году мы сможем финансировать.

Иван Павлов