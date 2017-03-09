Подозрительная вентиляционная служба прочистит вентиляцию или обчистит Ваши карманы? Подробности сегодня в вечернем выпуске в 20:45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.03.2017 17:25

Подозрительные объявления появились на дверях подъездов псковских многоэтажек. Компания, называющая себя городской вентиляционной службой, сообщает о предстоящих технических работах по прочистке общедомовой вентиляции и о том, что собственникам необходимо обязательно согласовать дату и время проведения этих работ.

Тем временем в Управлении городского хозяйства сообщили, что вентиляционной службы в администрации Пскова не существует. Все подробности сегодня в двадцать сорок пять в выпуске «Вести-Псков».

Надежда Прыгина