Подозрительная вентиляционная служба прочистит вентиляцию или обчистит Ваши карманы? Подробности сегодня в вечернем выпуске в 20:45

Подозрительные объявления появились на дверях подъездов псковских многоэтажек. Компания, называющая себя городской вентиляционной службой, сообщает о предстоящих технических работах по прочистке общедомовой вентиляции и о том, что собственникам необходимо обязательно согласовать дату и время проведения этих работ.
Тем временем в Управлении городского хозяйства сообщили, что вентиляционной службы в администрации Пскова не существует. Все подробности сегодня в двадцать сорок пять в выпуске «Вести-Псков».
Надежда Прыгина
|
Март 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2