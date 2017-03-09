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О профессиональных стандартах в области физкультуры и спорта говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 9 марта, в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.03.2017 14:59

О профессиональных стандартах в области физкультуры и спорта говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 9 марта, в 18.10Сегодня в Пскове прошла пресс-конференция на тему «Внедрение профессиональных стандартов в области физической культуры и спорта». Какими должны быть современные профессиональные стандарты для преподавателей физической культуры?

Обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
 

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