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Как будет выглядеть Ганзейский знак, который установят в одном из скверов Пскова, решат сами жители города

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.03.2017 14:46

Как будет выглядеть Ганзейский знак, который установят в одном из скверов Пскова, решат сами жители городаГанзейский знак установят в одном из скверов Пскова. Каким он будет, жители областного центра смогут выбрать сами. Эскизы будущего памятного знака принимают до четырнадцатого апреля. Позднее организуют их выставку.

Выбранный Ганзейский знак появится в сквере между улицами Советской и Леона Поземского, где первоначально хотели установить монумент солдату Первой Мировой войны. Подобный знак уже есть в Великом Новгороде. Это гранитная плита с гербами городов Новой Ганзы. Напомню, Ганзейские дни в Пскове пройдут в две тысячи девятнадцатом году.

Надежда Прыгина


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