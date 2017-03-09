Как будет выглядеть Ганзейский знак, который установят в одном из скверов Пскова, решат сами жители города

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.03.2017 14:46

Ганзейский знак установят в одном из скверов Пскова. Каким он будет, жители областного центра смогут выбрать сами. Эскизы будущего памятного знака принимают до четырнадцатого апреля. Позднее организуют их выставку.

Выбранный Ганзейский знак появится в сквере между улицами Советской и Леона Поземского, где первоначально хотели установить монумент солдату Первой Мировой войны. Подобный знак уже есть в Великом Новгороде. Это гранитная плита с гербами городов Новой Ганзы. Напомню, Ганзейские дни в Пскове пройдут в две тысячи девятнадцатом году.

Надежда Прыгина