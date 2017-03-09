В Пскове поймали лжеработников «Горгаза», которые обворовывали горожан. Рассказал сегодня на пресс-конференции начальник УМВД города Сергей Сурин. В основном от их действий пострадали пенсионеры. Подозреваемые представлялись сотрудниками «Горгаза», проникали в квартиру и похищали у пожилых людей сбережения на похороны.
Сейчас по этому делу ведется следствие. Сергей Сурин рассказал также о криминальной обстановке в городе. В прошлом году более чем на двадцать процентов уменьшилось общее количество преступлений. Снизилось количество краж, грабежей, изнасилований и убийств. Всего было совершенно четыре умышленных убийства, все на бытовой почве и все раскрыты. Заметное снижение преступлений Сергей Сурин связывает с усилением профилактических мер и с тем, что граждане стали законопослушнее. По-прежнему самыми распространёнными преступлениями остаются кражи и мошенничество, самое популярное - хищение денег с банковских карт.
СЕРГЕЙ СУРИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО Г. ПСКОВУ:
Преступники путем звонков представляются работниками службы безопасности Сбербанка, объясняют, что извините, ваша карта заблокирована, необходимо провести определенные манипуляции, сообщить доступ к карте. Наши граждане, как правило, ведутся на это, сообщают, и потом денежные средства не только с банковской карты, которая у них есть, но и со всех счетов деньги уходят на карты преступников.
Наталья Барарь
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