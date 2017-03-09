В Великолукской школе сносят аварийный корпус

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.03.2017 11:09

В Великих Луках сносят один из корпусов школы номер шесть. В аварийном здании почти на девяносто процентов изношены системы водоснабжения, отопления, электричества, практически не осталось фундамента. Это уже второй корпус учреждения, который идёт под снос. Первый, сорок седьмого года постройки, уже разобрали.

Теперь здесь на средства федерального, областного и городского бюджетов возведут современную школу по проекту, который успешно опробован в Курске.

НАТАЛЬЯ ЛЮБАВИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 6:

Там имеется бассейн на первом этаже, такой красивый большой бассейн. Три спортивных зала, очень много аудиторий интересных, лингафонные кабинеты предполагаются. Кабинеты информатики, не один. Вы видите, я всё во множественном числе. Очень много помещений для кружковой работы, то есть дополнительное образование. Мы уже строим планы, конечно. Мы строим планы о том, как мы будем ещё лучше учить наших детей в новом здании.

Учеников шестой школы временно приняли другие образовательные учреждения и политехнический колледж. Сколько времени займёт строительство, пока неизвестно. От старого здания учителя взяли несколько кирпичей, чтобы заложить в новый фундамент и сохранить, таким образом, лучшие традиции старейшей школы города.

Татьяна Борисова