Операция на ногу через год после перелома: сколько мучается житель Дно в ожидании бесплатной операции?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.03.2017 10:16

Семь месяцев приходится ждать операции пациенту из города Дно. Юрий Васильев в мае сломал ногу в автомобильной аварии. На голень ему установили временный фиксирующий аппарат, который стоит уже девять месяцев. В ноябре Юрия поставили на бесплатную очередь на высокотехнологическую операцию в одной из клиник Санкт-Петербурга. Три месяца мужчина не знал ни точной даты, ни даже своей позиции в очереди.

Наконец стало известно, операцию назначили на конец июня. Однако семья Васильевых с такими сроками не согласна, ведь для мужчины такое ожидание может обернуться тяжёлыми последствиями.

Каждый день Марина специальным раствором протирает все спицы и кольца аппарата Илизарова. У её мужа сложный перелом ноги. Фиксирующий аппарат Юрию поставили в Новгородской областной больнице ещё летом прошлого года после аварии. Но так как мужчина прописан в Псковской области, то и проходить дальнейшее лечение его отправили на родину.

МАРИНА ВАСИЛЬЕВА, ЖЕНА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВА:

Мы ездили к травматологу Областной больницы. Просили там, чтобы нас взяли на лечение. Но нам было сказано, что лечение, они таких услуг не оказывают, только в клинике имени Вредена.

Консультацию в Санкт-Петербургском институте травматологии имени Вредена супруги Васильевы прошли самостоятельно. Им сообщили - Юрию необходима сложная реконструктивно-пластическая операция. В конце ноября Псковский областной комитет по здравоохранению выдал бесплатный талон на оказание соответствующей помощи. С тех пор о том, когда будет операция и будет ли она в принципе, семье Васильевых ничего не удавалось узнать. Между тем, временный аппарат у Юрия стоит уже девять месяцев.

МАРИНА ВАСИЛЬЕВА, ЖЕНА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВА:

Я не знаю, чем это закончится. Потому что, конечно, там возможны и ухудшение состояние здоровья. Он теперь уже ходит только до туалета, он не передвигается. Потому что там всё болит.

На днях дата госпитализации, наконец, была назначена - двадцать девятое июня. То есть Юрию сделают операцию спустя семь месяцев с момента постановки на очередь. В региональном Комитете по здравоохранению нашей съёмочной группе сообщили, что такие сроки - обычны при подобных операциях. Очередь в клинику имени Вредена общероссийская, и в регионе повлиять на неё не могут.

ЛАДА ПЛАТОНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ГОСКОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦИИ:

Что касается института Вредена - это самый востребованный федеральный институт травматологического профиля. И поэтому традиционно там больше всего очередь, к сожалению. В среднем, она для травматологических пациентов составляет от 5 до 10 месяцев с момента подачи пациентом документов в Комитет здравоохранения.

В семье решили - пока будут ждать операцию в институте имени Вредена, попробуют обратиться в другие клиники. Возможно, срок ожидания удастся сократить хотя бы на несколько недель. Есть ещё один вариант - прооперироваться платно. Стоить это будет около трёхсот тысяч рублей. Однако у Юрия и Елены таких денег нет.

Виктория Писукова, Денис Алексеев, Кирилл Мосин