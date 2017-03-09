Залежи опасных отходов, которые могут стать причиной пожаров и заражения грунтовых вод, обнаружены в Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.03.2017 10:08

Специалисты Россельхознадзора провели рейд и выявили склады черных лесорубов. В Псковском и Палкинском районе на заросших участках сельхозназначения работают бригады дровосеков. Застать их на месте удается редко. Однако лесорубы всегда оставляют после себя груды веток, сучьев и бревен.

Они являются отходами пятого класса опасности, поэтому специалисты оценивают площадь загрязнения и принимают меры. У этих участков в Псковском и Палкинском районах есть собственники – им грозит штраф за то, что они не приняли меры по защите. Кроме того, одна из вырубок находится вблизи газопровода высокого давления.

РОМАН ВАСИЛЬЕВ, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ТВЕРСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ:

Вблизи этих мест порубок расположены несколько деревень. Когда начнется пожароопасный период, соответственно имеется опасность для жителей данной деревни, имущества, которое расположено. Если это все вспыхнет, летом оно высохнет и будет как порох.

Еще одно нарушение выявлено в Псковском районе – на землях сельхозназначения складируются бревна, бетонные плиты и большие кучи навоза, который представляет собой загрязнение 4 класса опасности. Из-за этих куч весной грунтовые воды могут быть заражены кишечной палочкой.

Андрей Удалов