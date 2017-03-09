Отпечаток души: в Псковском музее-заповеднике открылась выставка абстрактной скульптуры и графики

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.03.2017 09:52

Выставка "Графика. Отпечаток формы" открылась в Псковском музее-заповеднике. Свои работы представил петербургский скульптор и художник Сергей Борисов. Его произведения известны и в России и за рубежом. Скульптуры мастера можно увидеть, как в частных коллекциях, так и государственных музеях и выставочных залах.

На очередной выставке в Пскове Сергей Борисов презентовал боле двадцати графических работ и скульптур. Автор давно работает с абстрактными формами. В его творениях нельзя увидеть лиц, рук, ног или предметов быта. С помощью абстрактных композиций он стремится выразить внутренний мир человека и значимость вещей.

СЕРГЕЙ БОРИСОВ, СКУЛЬПТОР, ХУДОЖНИК:

Я бы сказал, что они все связаны больше с внутренним миром, нежели чем с внешним и такие названия как эта работа, которая представлена на афише, имеет название мажор, мажор - это такая внутренняя радость, там радостные краски, позитивное настроение, абсолютно связанно только с внутренними ощущениями.

Наталья Барарь