Приятное с полезным: сотрудники ГИБДД поздравили псковичек с 8 марта и напомнили о правилах безопасности на дорогах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.03.2017 09:40

Цветы со светоотражающими лепестками вручили в Пскове представительницам прекрасного пола сотрудникии ГИБДД города и области. В рамках всероссийской акции – «Восьмое марта в каждый дом» они провели очередное профилактическое мероприятие. Таким образом и поздравили женщин с их Международным днем и напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах.

Кроме того в рамках профилактической акции стражи дорог раздали фликеры мамам с колясками. Хотя по словам сотрудников городского ГИБДД в этом году в Пскове не было зарегистрировано ни одного ДТП ни с участием мам, ни с участием детей.

ЮЛИЯ ФЕДОРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ГИБДД ПО Г. ПСКОВУ:

Мне кажется светоотражателей много не бывает и поэтому если наши мамы будут светиться в темноте как яркие светлячки, это будет еще более заметно, тем более сотрудники Госавтоинспекции в рамках всероссийской компании «Восьмое марта в каждый дом» стараются об этом заботиться.

Наталья Барарь