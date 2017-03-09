Приятное с полезным: сотрудники ГИБДД поздравили псковичек с 8 марта и напомнили о правилах безопасности на дорогах

Цветы со светоотражающими лепестками вручили в Пскове представительницам прекрасного пола сотрудникии ГИБДД города и области. В рамках всероссийской акции – «Восьмое марта в каждый дом» они провели очередное профилактическое мероприятие. Таким образом и поздравили женщин с их Международным днем и напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах.
Кроме того в рамках профилактической акции стражи дорог раздали фликеры мамам с колясками. Хотя по словам сотрудников городского ГИБДД в этом году в Пскове не было зарегистрировано ни одного ДТП ни с участием мам, ни с участием детей.
ЮЛИЯ ФЕДОРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ГИБДД ПО Г. ПСКОВУ:
Мне кажется светоотражателей много не бывает и поэтому если наши мамы будут светиться в темноте как яркие светлячки, это будет еще более заметно, тем более сотрудники Госавтоинспекции в рамках всероссийской компании «Восьмое марта в каждый дом» стараются об этом заботиться.
Наталья Барарь
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