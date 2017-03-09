logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Приятное с полезным: сотрудники ГИБДД поздравили псковичек с 8 марта и напомнили о правилах безопасности на дорогах

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 09.03.2017 09:40

Приятное с полезным: сотрудники ГИБДД поздравили псковичек с 8 марта и напомнили о правилах безопасности на дорогахЦветы со светоотражающими лепестками вручили в Пскове представительницам прекрасного пола сотрудникии ГИБДД города и области. В рамках всероссийской акции – «Восьмое марта в каждый дом» они провели очередное профилактическое мероприятие. Таким образом и поздравили женщин с их Международным днем и напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах.

Кроме того в рамках профилактической акции стражи дорог раздали фликеры мамам с колясками. Хотя по словам сотрудников городского ГИБДД в этом году в Пскове не было зарегистрировано ни одного ДТП ни с участием мам, ни с участием детей.

ЮЛИЯ ФЕДОРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ГИБДД ПО Г. ПСКОВУ:
Мне кажется светоотражателей много не бывает и поэтому если наши мамы будут светиться в темноте как яркие светлячки, это будет еще более заметно, тем более сотрудники Госавтоинспекции в рамках всероссийской компании «Восьмое марта в каждый дом» стараются об этом заботиться.

Наталья Барарь


SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Требуется корреспондент
Авто-трэвл
Kinza
Витрум
Хлебосол
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2