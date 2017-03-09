Побывать в преисподней: ветеран из Дно, выживший после Освенцима, делится воспоминаниями о лагере смерти

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.03.2017 09:33

Пройти через Освенцим и остаться в живых - такое испытание пришлось преодолеть ветерану из Дно Нине Смирновой. В лагерь смерти она попала в семилетнем возрасте, вместе с матерью и старшим братом. Их увезли в Германию накануне освобождения города, в ноябре сорок третьего года.

Когда первые бомбы упали на Дно, маленькой Нине Смирновой было всего пять лет. Она жила с мамой и старшим братом. После оккупации города мама пошла работать на стройку к немцам, чтобы семья могла выжить. А в ноябре сорок третьего в дом нагрянули солдаты и полицаи - людей массово угоняли в Германию.

НИНА СМИРНОВА, МАЛОЛЕТНИЙ УЗНИК:

Без разговоров, автоматы на взводе, мама похватала все, ну вот зачем-то она взяла папин тулуп, папа был награжден от железной дороги такой тулуп качественный, большой теплый, мама схватила этот тулуп, вещи, еду может, нас погрузили на подводу и повезли.

Папин тулуп еще не раз пригодится Смирновым. Под ним Нина и ее брат будут согреваться зимними ночами в польском лагере смерти Освенцим. Там они провели несколько месяцев. Каждый день - голод, холод, побои и страшные слухи об уничтожении людей. Нина Станиславовна навсегда запомнила огромный крематорий Освенцима и как у детей забирали кровь с неизвестными целями.

НИНА СМИРНОВА, МАЛОЛЕТНИЙ УЗНИК:

По-русски нам не давали разговаривать, если мы дети начинали как-то по-русски, нас сразу плеткой. Отощали, пошла у нас золотуха у всех, волос не было, одни корки. Мы в общем гнили заживо.

Семью спасло только провидение - считает Нина Смирнова. Через несколько месяцев их отправили в пересыльный лагерь в Германии, а там маму и двух детей за пять тысяч марок купил дом престарелых для подсобных работ. В маленьком городке Виндельштайн они прожили до мая сорок пятого.

НИНА СМИРНОВА, МАЛОЛЕТНИЙ УЗНИК:

Знаете и среди немцев были добрые хорошие люди, приходили соседи, смотрели на русских, была какая-то пропаганда у них, что русские как медведи, что не такие как они, и считают, сколько пальцев у меня, вторую ручку.

Освободили город американцы, и при первой возможности Смирновы отправились на Родину. Здесь жизнь тоже не была легкой - из-за репрессированного отца им не разрешили восстановить дом, а маму не брали на работу. Нину Станиславовну реабилитировали лишь в две тысячи втором году. А сейчас она хочет установить судьбу и место захоронения отца - он был расстрелян в тридцать седьмом.

Иван Павлов, Кирилл Мосин