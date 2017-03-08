В день рождения Юрия Гагарина о космосе и обо всем, что с ним связано, говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 9 марта с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.03.2017 21:37

В день рождения первого в мире космонавта Юрия Гагарина о космосе и обо всем, что с ним связано, в прямом эфире «Стартовой площадки» поговорим с нашим гостем – астрономом-любителем, учителем физики и роботехники Владимиром Колпаковым.

Слушайте 9 марта с 7:20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте свои вопросы нашему гостю.

