С наступающим праздником - Днем восьмого марта - поздравил женщин губернатор области Андрей Турчак

Тюльпаны из рук главы региона получили работницы Псковского домостроительного комбината. На строительстве новой школы в Борисовичах в настоящее время трудится пятьдесят шесть женщин. Все отделочные работы - шпатлевка и покраска стен на общей площади семнадцать тысяч квадратных метров - выполнены их руками.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В этот день нам очень хотелось бы пожелать вам такого же весеннего, светлого, радостного настроения, как эти букеты тюльпанов весенних. Спасибо вам огромное за ваш труд. То, что мы сегодня здесь имеем, это все сделано вашими руками, в том числе, вашими руками и в первую очередь вашими руками. Уверен, что ребятам здесь очень понравится.