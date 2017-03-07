Жители района «Соколицы» жалуются на постоянные перебои с электричеством

Из-за постоянных перебоев с электричеством жители района «Соколицы» сидят как на пороховой бочке. Приборы выходят из строя, а сами люди вынуждены на время переезжать к родственникам. Последний раз сбой произошел накануне вечером, двенадцать часов тридцать семей оставались без воды, тепла и света. Устранили неполадку на линии электропередач только сегодня в первой половине дня.
Однако прошло несколько часов, а электричество опять отключили. На протяжении последних шести лет, уверяют жители микрорайона, такое случается постоянно: малейшее снижение температуры или усиление ветра влечет за собой отключение электроэнергии. Микрорайон "Соколицы" подключен к сетям Псковского района, которые уже пришли в негодность, но платит при этом по городскому тарифу.
ИГОРЬ СЕРГИЕНКОВ:
Естественно все дома остыли, детей, кто мог, вывез куда-то. Ну, а мы кто чем согревались. Кто-то даже топил баню, чтобы согреться.
ЛЮДМИЛА КУЛЫГИНА:
Вода не набрана, вот у нас есть пруд - оттуда возьмем воду, в холоде сидим со свечками, в этот раз 12 часов отсидели. Разве это дело? Где-то в районе часа- полтора они делали это электричество. Почему сразу не сделали? Люди мерзнут, у всех дети маленькие. Район молодой.
Дина Перевозчикова
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