Жители района «Соколицы» жалуются на постоянные перебои с электричеством

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.03.2017 15:08

Из-за постоянных перебоев с электричеством жители района «Соколицы» сидят как на пороховой бочке. Приборы выходят из строя, а сами люди вынуждены на время переезжать к родственникам. Последний раз сбой произошел накануне вечером, двенадцать часов тридцать семей оставались без воды, тепла и света. Устранили неполадку на линии электропередач только сегодня в первой половине дня.

Однако прошло несколько часов, а электричество опять отключили. На протяжении последних шести лет, уверяют жители микрорайона, такое случается постоянно: малейшее снижение температуры или усиление ветра влечет за собой отключение электроэнергии. Микрорайон "Соколицы" подключен к сетям Псковского района, которые уже пришли в негодность, но платит при этом по городскому тарифу.

ИГОРЬ СЕРГИЕНКОВ:

Естественно все дома остыли, детей, кто мог, вывез куда-то. Ну, а мы кто чем согревались. Кто-то даже топил баню, чтобы согреться.

ЛЮДМИЛА КУЛЫГИНА:

Вода не набрана, вот у нас есть пруд - оттуда возьмем воду, в холоде сидим со свечками, в этот раз 12 часов отсидели. Разве это дело? Где-то в районе часа- полтора они делали это электричество. Почему сразу не сделали? Люди мерзнут, у всех дети маленькие. Район молодой.

Дина Перевозчикова