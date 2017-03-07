Триста многоквартирных домов планируют расселить в Псковской области к первому сентября

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.03.2017 15:02

Такие цифры озвучили сегодня на заседании региональной администрации. Участниками программы переселения граждан из аварийного жилья стали двенадцать районов области. На реализацию программы уже выделено и освоено более миллиарда рублей.

Напомню, программа состоит из четырёх этапов, начиная с тринадцатого года из аварийного жилья уже переселено более двух с половиной тысяч человек.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Начиная с третьего этапа, расселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось таким новым способом, как строительство домов под ключ. В рамках третьего этапа был реализован проект по строительству энергоэффективного дома, и жители города Порхова, которые переселены в безопасные условия проживания получили не только возможность проживать в безопасных комфортных условиях, но и получить некую разгрузку по коммунальным платежам.

Коммунальные платежи по общедомовым счётчикам стали ещё одной темой сегодня. Следить за условиями и методами начисления нормативов по ОДН и их обоснованностью теперь будет государственный жилищный надзор области. Сделать, однако это будет не просто, отметил председатель Комитета Валерий Полупанов. Так как процедура начисления платы за общедомовые нужды не совершенна. Нет взаимодействия между собственниками и управляющими компаниями. Кроме того, подчеркнул он, у жильцов нет ответственности за несвоевременное предоставление показаний своих счётчиков и культуры расходования природных ресурсов.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

До конца марта это должно быть решено, в квитанциях должно быть решено, ни на словах, ни в эфирах, а в квитанциях, иначе полетят чьи-то головы.

Екатерина Давыдова