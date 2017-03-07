Зима не желает сдаваться без боя: в канун 8 марта в Пскове выпал снег

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.03.2017 10:11

Зима вернулась на псковские улицы. Ночью в областном центре вновь выпал снег. Толщина покрова совсем небольшая, поэтому каких-то коммунальных проблем осадки не вызвали. Центральные дороги расчищены и обработаны антигололёдными реагентами, тротуары посыпаны песком.

Гораздо больший дискомфорт, по словам псковичей, доставляет сильный холодный ветер. В областном центре он продолжается второй день. Не хватает жителям в преддверии праздника и солнечной погоды.

НИНА ТРЕГУБОВА:

Хочется, конечно, тепла уже. Вроде обрадовались. Но, увы, опять зима вернулась, к сожалению.

ВИТАЛИЙ РЫБАЛКА:

Центральные улицы нормально. А эти - ну, терпимо. Ночью же выпал снег. Я в общем-то понимаю по-человечески, сейчас всё сразу не уберешь.

По прогнозам псковских синоптиков в ближайшие дни характер погоды переменится. Северный ветер сменится на южный и юго-западный и будет умеренным и слабым. Ночные температуры ожидаются в районе нуля градусов, днём от одного до плюс пяти; также прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ирина Коваленко