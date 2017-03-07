Какие цветы выбирают псковские мужчины для прекрасных дам в преддверии 8 марта?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.03.2017 10:08

В цветочных магазинах Пскова сегодня ажиотаж! В преддверии Международного женского дня за цветами приходят сотни горожан. У флористов в эти дни много работы. Многие мужчины заказывают букеты заранее, другие выбирают и оформляют на месте. Сегодня седьмого марта чаще всего цветы берут для коллег по работе и учителей, а завтра для самых любимых.

Из всего разнообразия растений в эти дни наиболее популярны тюльпаны – эти цветы являются самым узнаваемым символом весны. Не теряют популярности розы и лилии. Чуть реже мужчины выбирают своим женщинам – герберы, хризантемы и орхидеи.

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ:

Выбираю цветы для дочки, жены и тещи. Всем женщинам одинаковые цветы – тюльпаны! Весна же наступает. Самые весенние цветы – тюльпаны. Каждому по букетику. С праздником всех женщин псковских, здоровья, весеннего настроения всем и удачи.

Андрей Удалов