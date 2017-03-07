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Псков вошёл в топ-десять городов для отдыха туристов на 8 марта

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.03.2017 10:03

Псков вошёл в топ-десять городов для отдыха туристов на 8 мартаРейтинг составлен по данным броней гостиниц для проживания вдвоём с седьмого по девятое марта. Определил самые популярные российские и зарубежные направления сервис поиска отелей «roomguru». Псков стал девятым в списке. В среднем за проживание в нашей областной столице туристы заплатят две тысячи восемьсот рублей в сутки.

Также встретить эти праздники россияне собираются в Москве, Петербурге, Казани, Сочи, Калининграде. Самые популярные из зарубежных городов для отдыха на Восьмое марта - Минск, Рига, Таллин.

Надежда Прыгина

 

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