Псков вошёл в топ-десять городов для отдыха туристов на 8 марта

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.03.2017 10:03

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц для проживания вдвоём с седьмого по девятое марта. Определил самые популярные российские и зарубежные направления сервис поиска отелей «roomguru». Псков стал девятым в списке. В среднем за проживание в нашей областной столице туристы заплатят две тысячи восемьсот рублей в сутки.

Также встретить эти праздники россияне собираются в Москве, Петербурге, Казани, Сочи, Калининграде. Самые популярные из зарубежных городов для отдыха на Восьмое марта - Минск, Рига, Таллин.

Надежда Прыгина