Псков вошёл в топ-десять городов для отдыха туристов на 8 марта

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц для проживания вдвоём с седьмого по девятое марта. Определил самые популярные российские и зарубежные направления сервис поиска отелей «roomguru». Псков стал девятым в списке. В среднем за проживание в нашей областной столице туристы заплатят две тысячи восемьсот рублей в сутки.
Также встретить эти праздники россияне собираются в Москве, Петербурге, Казани, Сочи, Калининграде. Самые популярные из зарубежных городов для отдыха на Восьмое марта - Минск, Рига, Таллин.
Надежда Прыгина
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Март 2017
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