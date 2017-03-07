Принято решение об отстранении Александра Гизбрихта от должности директора «Псковпассажиравтотранса»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.03.2017 11:02

Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора Псковпассажиравтотранса за нарушение антикоррупционного законодательства. В администрации области рассмотрели представление региональной прокуратуры об отстранении и с учётом всех обстоятельств губернатор Андрей Турчак решил прекратить трудовые отношения с Гизбрехтом.

Напомню, контрольное Управление и счетная палата региона выявили в деятельности предприятия ряд нарушений. Результаты проверок были направлены в правоохранительные органы. Прокуратура Псковской области в свою очередь выявила факт нарушения требований Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". В частности установила, что в период исполнения обязанностей руководителя Госпредприятия Александр Гизбрехт являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.

Ольга Волкова