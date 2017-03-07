Принято решение об отстранении Александра Гизбрихта от должности директора «Псковпассажиравтотранса»

Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора Псковпассажиравтотранса за нарушение антикоррупционного законодательства. В администрации области рассмотрели представление региональной прокуратуры об отстранении и с учётом всех обстоятельств губернатор Андрей Турчак решил прекратить трудовые отношения с Гизбрехтом.
Напомню, контрольное Управление и счетная палата региона выявили в деятельности предприятия ряд нарушений. Результаты проверок были направлены в правоохранительные органы. Прокуратура Псковской области в свою очередь выявила факт нарушения требований Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". В частности установила, что в период исполнения обязанностей руководителя Госпредприятия Александр Гизбрехт являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.
Ольга Волкова
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