За незаконный автовозкзальный сбор Псковавтотранс обязан выплатить штраф в размере шестисот пятидесяти тысяч рублей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.03.2017 10:46

Автовокзальные сборы в Пскове должны быть отменены. Такое решение вынес Псковский арбитражный суд. Ещё летом Роспотребнадзор и Антимонопольная служба Псковской области вынесли представление в адрес государственного предприятия «Псковавтотранс» с требованием отменить автовокзальный сбор, так как он нарушает права потребителей.

Это решение «Псковавтотранс» и обжаловал в суде. Теперь кроме отмены незаконных сборов, а это двадцать рублей для поездок по области и тридцать за пределы региона, «Псковавтотранс» должен выплатить штраф в размере шестисот пятидесяти тысяч рублей. Если автовокзальный сбор не будет отменён, рассказали в Антимонопольной службе, то к «Псковавтотрансу» будут приняты более строгие меры - возвратить в казну государства всю сумму, которая была собрана с пассажиров. А это около десяти миллионов рублей.

ОЛЬГА МИЛОНАЕЦ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Пользуясь своим монопольным положением на рынке Псковской области, что альтернативы вокзалов у нас на сегодняшний день нет, они единственные, кто владельцы вокзала, Государственное предприятие и мы говорим о том, что использовали свое положение, просто незаконным способом у гражданам отбирали деньги вот и все.

Давыдова Екатерина