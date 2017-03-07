За незаконный автовозкзальный сбор Псковавтотранс обязан выплатить штраф в размере шестисот пятидесяти тысяч рублей

Автовокзальные сборы в Пскове должны быть отменены. Такое решение вынес Псковский арбитражный суд. Ещё летом Роспотребнадзор и Антимонопольная служба Псковской области вынесли представление в адрес государственного предприятия «Псковавтотранс» с требованием отменить автовокзальный сбор, так как он нарушает права потребителей.
Это решение «Псковавтотранс» и обжаловал в суде. Теперь кроме отмены незаконных сборов, а это двадцать рублей для поездок по области и тридцать за пределы региона, «Псковавтотранс» должен выплатить штраф в размере шестисот пятидесяти тысяч рублей. Если автовокзальный сбор не будет отменён, рассказали в Антимонопольной службе, то к «Псковавтотрансу» будут приняты более строгие меры - возвратить в казну государства всю сумму, которая была собрана с пассажиров. А это около десяти миллионов рублей.
ОЛЬГА МИЛОНАЕЦ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Пользуясь своим монопольным положением на рынке Псковской области, что альтернативы вокзалов у нас на сегодняшний день нет, они единственные, кто владельцы вокзала, Государственное предприятие и мы говорим о том, что использовали свое положение, просто незаконным способом у гражданам отбирали деньги вот и все.
Давыдова Екатерина
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