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Прием анализов, выписка больничных и даже фотогалерея: отделение поликлиники на Киселева заработало в полную силу

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.03.2017 10:20

Прием анализов, выписка больничных и даже фотогалерея: отделение поликлиники на Киселева заработало в полную силуВ филиале городской поликлиники на улице Киселева теперь можно сдать анализы. Здесь открылся специальный кабинет. Медсестра производит забор крови. Анализ делают в лаборатории на Коммунальной, а результаты присылают обратно. Также в поликлинике открылся смотровой кабинет.

Эта дополнительная лаборатория открылась в филиале поликлиники совсем недавно, но очереди уже собираются. Сдать анализы теперь можно рядом с домом - радуются жители. Биоматериал оправляют в лабораторию поликлиники на Коммунальной. А результаты возвращаются в филиал, к терапевтам. Их здесь пять - они обслуживают участки на Ближнем Завеличье.

ЛЮДМИЛА МАМЕТХАНОВА, ПАЦИЕНТ:
Нам свободно и врачи хорошие, например, я лечусь у терапевта Прокофьева Наталья Федотовна, прекрасный врач, назначает лечение и поправляемся, хотя уже возраст, 78 лет. Вот я хожу уколы в вену делают и кровь, и ЭКГ здесь, уже намного лучше.

Из основной поликлиники в филиал переехал один смотровой кабинет. Специалист будет работать только для жителей этого района. А в регистратуре появилось окно для выписки больничных листов. Теперь филиал работает на полную мощность. Сюда могут приходить до десяти тысяч человек - население всего микрорайона. Для них также работают массажный и процедурный кабинеты.

ГАЛИНА НЕВАЛЕННАЯ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ:
В полной мере врачи загружены, мы опасались, что пациенты не будут знать по то, что открыто это отделение, но достаточно быстро распространилась информация и мы таким образом хорошо разгрузили вторую поликлинику, наше основное здание, потому что здесь обслуживаются где-то восемь-десять тысяч населения.

Врачи говорят - уже обжились в новых стенах. А сделать поликлинику уютнее поможет выставка фотографий. Их учреждению подарило псковское отделение Союза женщин России. Это фотопортреты псковичек, авторства Ирины Большаковой, которые украсят стены филиала. Такую акцию Союз женщин и поликлиники проводят каждый год в канун восьмого марта.

Иван Павлов, Александр Калинин

 

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