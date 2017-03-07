Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.03.2017 10:19

8 марта уже на носу, мужчины ломают голову, чтобы угодить и порадовать прекрасную половину человечества! А мы уже придумали. Во вторник, 7 марта, в «Шоу вежливых людей» для Вас сыграет и споёт псковский музыкант, лидер группы "Октябрьский проспект" Константин Андреев!

А попутно мы обсудим, какая музыка украсит ваше 8 марта?

Слушайте сегодня на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05! Звоните по телефону 66-27-47, делитесь впечатлениями от музыкального подарка и рассказывайте, что подготовили для своих прекрасных дам! И, конечно, в ходе эфира дадим полезные советы и предостережём псковских мужчин от неудачных подарков.

