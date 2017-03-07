В Пушкинских Горах выявлены небезопасные пешеходные переходы

Проверку на соответствие требованиям безопасности движения провела прокуратура Пушкиногорского района совместно с ГИБДД. По новым государственным стандартам пешеходные переходы вблизи детских учреждений должны быть оборудованы светофорами.
В Пушкинских Горах это требование касается участков дороги около средней школы имени Пушкина, около школы-интерната и школы искусств имени Гейченко. Для устранения нарушений закона прокуратура внесла представление «Псковавтодору».
ЕЛЕНА ПЕТРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА:
Проверка обусловлена прежде всего тем, что на территории Пушкиногорского района имеется тенденция к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. В том числе с участием несовершеннолетних. Кроме того Пушкинские Горы являются местом массового посещения туристов, особенно в летний период, что также актуализирует выбранную тему для проведения проверочных мероприятий.
Андрей Удалов
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