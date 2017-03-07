Выездная флюорография начала работать в Пскове

В этом году впервые сотрудники псковской городской поликлиники проводят профилактическую акцию с целью раннего выявления туберкулёза. Передвижной пункт со специальным оборудованием накануне с девяти до двенадцати часов работал на Сиреневом бульваре, девять. Сегодня он в то же время будет работать на улице Алёхина, десять.
Флюорография лёгких проводится бесплатно для всех желающих. При себе необходимо иметь паспорт и полис.
ГАЛИНА НЕВАЛЕННАЯ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Флюорография легких позволяет выявить не только туберкулез не дай Бог, но и онкологию и другие заболевания просто мы говорим про то что обязательно флюорография должна проводиться не реже чем один раз в год, то есть флюорография легких, для того чтобы исключить вот такие серьезные заболевания. В целом мы рассчитываем, что будет не менее ста человек, при таком режиме с девяти до двенадцати примерно сто - сто двадцать человек могут пройти флюорографию.
Наталья Барарь
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