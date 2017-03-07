Протянуть руку помощи братьям нашим меньшим: в Новоржевском районе открылся приют для животных

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.03.2017 09:25

В Новоржевском районе открылся приют для животных. Средства на отлов собак выделила область. Остальное - аренда помещения, строительство вольеров и питание четвероногих - легло на плечи организатора и волонтеров. За три месяца работы отловили десятерых собак. Троим питомцам уже нашли новых добросовестных хозяев.

Давно заброшенная ферма ожила, и на всю деревню Макарово обрушивается заливистый лай, когда приходит время обеда. Постоянного сотрудника в приюте пока нет. Чтобы накормить собак, сюда два раза в день приезжают волонтеры.

Создан приют по инициативе местной ветстанции. Михаил Пименов, заместитель начальника, сам искал подходящее здание и средства на стройматериалы. Да и вольеры строил самостоятельно с помощью волонтеров.

Пока арендуют только часть коровника, но в будущем планируют полностью выкупить здание фермы, чтобы построить больше вольеров и здесь же организовать медицинский пункт. Пока стерилизацию, чипирование и другие необходимые процедуры собакам проводят на ветстанции.

МИХАИЛ ПИМЕНОВ, ОРГАНИЗАТОР ПРИЮТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ВЕТСТАНЦИИ:

Одна женщина предложила трех щенят нам на содержание, потому что они ей не нужны. То есть видите, данные щенята могут оказаться не на улице и заниматься бродяжничеством, а оказаться в приюте в хороших адекватных условиях.

АНАТОЛИЙ БЕЛОВ, ВЕДУЩИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ВЕТСТАНЦИИ:

Вообще для приюта должно быть финансирование во-первых, какие-то должности введены, чтобы человек работал и получал деньги за это, а за бесплатно вон, Михаил Юрьевич работает. Это все на добровольных началах, так? Человек болеет за животных и ухаживает за ними.

Сейчас организаторы приюта ведут переговоры с местными чиновниками, чтобы можно было открыть оплачиваемую должность. А пока вся работа так и проходит на добровольных началах. И у неё уже есть свои результаты: десять собак с улиц Новоржева отловлены и три нашли новых хозяев.

Дина Перевозчикова, Юрий Ильин