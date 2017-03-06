Сегодня на дорогах Пскова сотрудники ГИБДД раздавали цветы женщинам-водителям

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.03.2017 17:52

Инспекторы останавливали автоледи на Рижском проспекте и дарили им тюльпаны. Таким образом сотрудники Госавтоинспекции традиционно поздравляют женщин с праздником, желают им хорошего весеннего настроения и просят соблюдать правила дорожного движения.

Такая акция под названием «Восьмое марта – в каждый дом» прошла во многих городах страны.

ЮЛИЯ ФЁДОРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. ПСКОВУ:

Конечно, встреча с сотрудником Госавтоинспекции у каждой женщины не вызывает очень приятных эмоций, но когда видят уже цветы в руках инспектора ГИБДД, понимают, и это очень приятно.

Андрей Удалов