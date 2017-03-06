О том, как хорошо выглядеть после зимних холодов и всегда оставаться в тренде, говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 7 марта с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.03.2017 17:11

Пришла весна. Преображается природа, и вместе с ней стремимся к преображению и мы. Как хорошо выглядеть после зимних холодов? Как быть в тренде и как подобрать себе идеальную прическу? Расскажет в прямом эфире «Стартовой площадки» приглашенный эксперт – руководитель лаборатории красоты «Celebrity» Татьяна Трембач.

Слушайте 7 марта с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

