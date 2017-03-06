О проверке прокуратурой псковских дорог говорим сегодня в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 6 марта, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.03.2017 16:09

Сегодня сотрудники городской прокуратуры провели проверку состояния дорог Пскова. Повод - неоднократные жалобы горожан на дорожное покрытие. Результаты проверки обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.