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О проверке прокуратурой псковских дорог говорим сегодня в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 6 марта, в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.03.2017 16:09

О проверке прокуратурой псковских дорог говорим сегодня в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 6 марта, в 18.10Сегодня сотрудники городской прокуратуры провели проверку состояния дорог Пскова. Повод - неоднократные жалобы горожан на дорожное покрытие. Результаты проверки обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

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