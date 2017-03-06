В результате проверки прокуратуры были выявлены ямы, размеры которых больше допустимых по ГОСТу

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.03.2017 15:17

Самые глубокие ямы на дорогах Пскова осмотрели сегодня сотрудники псковской прокуратуры. Повод для проверки - неоднократные жалобы горожан на дорожное покрытие. Сотрудники прокуратуры совместно с ГИБДД и Управлением городского хозяйства объехали самые разбитые участки дорожной сети Пскова.

Проверяли габариты самых больших ям. Согласно ГОСТу выбоины на дороге не должны быть глубже пяти сантиметров, ширина не должна превышать пятнадцати, а длина - шестидесяти сантиметров. На некоторых участках псковских дорог ямы оказались больше положенного.

ГЕОРГИЙ ГРИГОРЯН, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА Г. ПСКОВА:

Будет подготовлена соответствующая справка о результатах проверки, по результатам которой нами будет либо внесено представление в адрес главы администрации города Пскова с указанием на необходимость устранения выявленных нарушений, либо направлено соответствующее исковое заявление в суд о приведении дорожного покрытия в соответствии с нормативными требованиями.

Виктория Писукова