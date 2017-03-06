Россельхознадзор предупреждает: будьте внимательны, купленные цветы могут быть опасны

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.03.2017 15:11

Россельхознадзор призывает внимательно отнестись к выбору цветов в преддверии праздника. Если на стебле, листьях и бутонах есть повреждения, пожелтения и пятна, то они могут быть заражены и опасны для других комнатных растений. Поэтому первое время все только что купленные цветы рекомендуется ставить отдельно.

Зараженные цветы могут быстро завять и даже полностью погибнуть. Чаще всего на цветочной продукции ввозимой из-за рубежа сотрудники Россельхознадзора выявляют калифорнийский трипс и ржавчину хризантем. Такие растения стараются не допускать в страну и уничтожить еще на пунктах пропуска.

ВАЛЕНТИНА КУРТИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ФИТОСАНТИРНОГО НАДЗОРА КАЧЕСТВА ЗЕРНА И СЕМЕННОГО КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ТВЕРСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ:

Поэтому мы предупреждаем всех, что при покупке свежих цветов нужно быть очень внимательными, покупать только цветы качественные с хорошими листочками, бутонами и в случае каких-то вопросов, вы можете обратиться в Россельхознадзор за консультацией.

Андрей Удалов