41% читателей группы ГТРК «Псков» в соцсети «ВКонтакте» считают, что в Пскове есть много талантливых музыкальных коллективов, концерты которых стоит посещать

23% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. «В современном Пскове нет своей музыкальной культуры», - считают они.
По мнению многих респондентов, псковским музыкантам не хватает поддержки, в том числе и информационной, поэтому проект ГТРК «Псков» о музыкальной жизни города «Музредакция» как нельзя более актуален. «Талантливые группы есть! Только не дают им раскрыться», «Еще лет так пять назад можно было сказать - очень много по-настоящему классных коллективов… А сейчас все как-то затихло. Молодцы, делаете такой проект!» - такими комментариями делились участники опроса.
Напомним, в связи с запуском нового проекта ГТРК «Псков» «Музредакция», с 17 февраля по 4 марта в группе ГТРК «Псков» в соцсети «ВКонтакте» проводился опрос «Есть ли у современного Пскова своя музыкальная культура?». Подробнее с результатами опроса можно ознакомиться здесь.
Анастасия Цепина
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