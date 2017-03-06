Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.03.2017 12:21

Сегодня сотрудники городской прокуратуры проведут проверку состояния дорог Пскова. В последнее время к качеству дорожного покрытия у автомобилистов накопилось множество претензий.

А активисты общественного движения "Убитые дороги" лично стали свидетелями того, как в городе проходит ямочный ремонт дорог. Так на улице Юбилейной свежий слой асфальта был уложен без выдувания воды и какой-либо просушки повреждённых участков покрытия. В лужи укладывался асфальт, который уже успел охладиться. Ту же самую картину активисты "Убитых дорог" наблюдали на улице Чудской.

ДМИТРИЙ ЦОПОВ, АКТИВИСТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "УБИТЫЕ ДОРОГИ":

Посмотрите, там видно, что лужа и вода. Что делают строители. Они пытаются эту лужу как-то просушить, но у них мало что получается. И в итоге, в такую вот субстанцию из смеси воды, грязи налили битум и засыпали гравий.

Виктория Писукова