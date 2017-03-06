logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Сегодня сотрудники городской прокуратуры проведут проверку состояния дорог Пскова

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 06.03.2017 12:21

Сегодня сотрудники городской прокуратуры проведут проверку состояния дорог ПсковаСегодня сотрудники городской прокуратуры проведут проверку состояния дорог Пскова. В последнее время к качеству дорожного покрытия у автомобилистов накопилось множество претензий.

А активисты общественного движения "Убитые дороги" лично стали свидетелями того, как в городе проходит ямочный ремонт дорог. Так на улице Юбилейной свежий слой асфальта был уложен без выдувания воды и какой-либо просушки повреждённых участков покрытия. В лужи укладывался асфальт, который уже успел охладиться. Ту же самую картину активисты "Убитых дорог" наблюдали на улице Чудской.

ДМИТРИЙ ЦОПОВ, АКТИВИСТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "УБИТЫЕ ДОРОГИ":
Посмотрите, там видно, что лужа и вода. Что делают строители. Они пытаются эту лужу как-то просушить, но у них мало что получается. И в итоге, в такую вот субстанцию из смеси воды, грязи налили битум и засыпали гравий.

Виктория Писукова


SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Требуется корреспондент
Витрум
Kinza
Авто-трэвл
Хлебосол
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2