Сегодня сотрудники городской прокуратуры проведут проверку состояния дорог Пскова. В последнее время к качеству дорожного покрытия у автомобилистов накопилось множество претензий.
А активисты общественного движения "Убитые дороги" лично стали свидетелями того, как в городе проходит ямочный ремонт дорог. Так на улице Юбилейной свежий слой асфальта был уложен без выдувания воды и какой-либо просушки повреждённых участков покрытия. В лужи укладывался асфальт, который уже успел охладиться. Ту же самую картину активисты "Убитых дорог" наблюдали на улице Чудской.
ДМИТРИЙ ЦОПОВ, АКТИВИСТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "УБИТЫЕ ДОРОГИ":
Посмотрите, там видно, что лужа и вода. Что делают строители. Они пытаются эту лужу как-то просушить, но у них мало что получается. И в итоге, в такую вот субстанцию из смеси воды, грязи налили битум и засыпали гравий.
Виктория Писукова
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