Бассейн в Псковичах будет отремонтирован к сентябрю этого года

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.03.2017 11:53

В бассейне в Писковичах начался долгожданный ремонт. Сейчас проходят работы по демонтажу старого оборудования. В бассейне заменят буквально всё: от электрики до системы очистки воды.

Также рабочие утеплят пол и стены. А главное, у бассейна появится своя автономная газовая котельная. Бассейн планируют открыть в сентябре этого года, по словам нового собственника, цены, как и раньше, будут одними из невысоких в городе.

Дина Перевозчикова