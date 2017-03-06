Бассейн в Псковичах будет отремонтирован к сентябрю этого года

В бассейне в Писковичах начался долгожданный ремонт. Сейчас проходят работы по демонтажу старого оборудования. В бассейне заменят буквально всё: от электрики до системы очистки воды.
Также рабочие утеплят пол и стены. А главное, у бассейна появится своя автономная газовая котельная. Бассейн планируют открыть в сентябре этого года, по словам нового собственника, цены, как и раньше, будут одними из невысоких в городе.
Дина Перевозчикова
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Март 2017
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