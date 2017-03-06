Ведется допрос подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогоднее шоу «Дед Мороз. Начало»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.03.2017 11:42

Лиц, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогоднее шоу "Дед Мороз. Начало", допросили следователи. Напомним, в декабре прошлого года организаторы мероприятий в Ледовом дворце собрали вырученные с продажи билетов деньги и скрылись.

Всего на новогоднее шоу было продано билетов на сумму около одного миллиона рублей. Также пострадал сам Ледовый дворец, который оплату аренды так и не получил.

АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В настоящее время сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области в ходе проведенных мероприятий задержаны лица, проживающие за пределами псковского региона, которые подозреваются в совершении данного преступления. Следственной частью Следственного управления регионального УМВД расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи "Мошенничество" Уголовного кодекса Российской Федерации.

Светлана Константинова