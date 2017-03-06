Ведется допрос подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогоднее шоу «Дед Мороз. Начало»

Лиц, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогоднее шоу "Дед Мороз. Начало", допросили следователи. Напомним, в декабре прошлого года организаторы мероприятий в Ледовом дворце собрали вырученные с продажи билетов деньги и скрылись.
Всего на новогоднее шоу было продано билетов на сумму около одного миллиона рублей. Также пострадал сам Ледовый дворец, который оплату аренды так и не получил.
АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
В настоящее время сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области в ходе проведенных мероприятий задержаны лица, проживающие за пределами псковского региона, которые подозреваются в совершении данного преступления. Следственной частью Следственного управления регионального УМВД расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи "Мошенничество" Уголовного кодекса Российской Федерации.
Светлана Константинова
|
Март 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2