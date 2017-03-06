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По мнению экспертов, Мирожский монастырь может быть включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.03.2017 11:09

По мнению экспертов, Мирожский монастырь может быть включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКОИз всех Псковских памятников архитектуры требованиям ЮНЕСКО для включения в список Всемирного наследия больше всего соответствует Мирожский монастырь. К такому выводу пришла группа экспертов национального российского комитета ИКОМОС.

Они побывали накануне в Пскове и осмотрели все восемнадцать памятников, представленных в трёх номинациях: памятники архитектуры культового назначения, оборонного зодчества и гражданской архитектуры. К последней номинации, в которой участвуют Поганкины и Приказные палаты - нареканий немного. А вот к фортификационному комплексу Псковского Кремля, относящемуся к оборонному зодчеству, есть существенные претензии. Главная из них – стены и башни так сильно пострадали в годы Великой Отечественной Войны, что в некоторых местах фактически были воссозданы заново. А в древних храмах Псковщины встречаются нехарактерные для средневекового зодчества элементы: печи, кафельная плитка, современные двери и многое другое. Это значительно осложняет процесс их попадания в список.

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ:
И вот здесь то и возникла тема Мирожского монастыря. Потому что все однозначно указали и подчеркнули, что именно этот объект по всем критериям и по использованию и по сохранению, по наличию буферной зоны и по отсутствию диссонанса в ближайшем окружении. И по возможностям сохранению этой территории в заповедном состоянии – именно он больше всего соответствует требованию ЮНЕСКО.

Напомним, псковские специалисты борются за включение местных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО уже пять лет. Работа осложняется тем, что критерии отбора в последние годы значительно ужесточились. На данном этапе Пскову предстоит создать экспертные группы и обсудить с широкой общественностью, в каких объектах выявленные недостатки могут быть устранены.

Кирилл Михайлов

 

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