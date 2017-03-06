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Легендарный ВИА «Самоцветы» выступил с концертами в Пскове и Великих Луках

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.03.2017 10:49

Легендарный ВИА «Самоцветы» выступил с концертами в Пскове и Великих ЛукахЛегендарный ВИА "Самоцветы" выступил с концертами в Пскове и Великих Луках. Ансамбль под руководством Народного артиста России Юрия Маликова получил широкую известность в семидесятых годах прошлого столетия. Хитами стали песни "Мой адрес - Советский Союз", "Увезу тебя я в тундру" и десятки других композиций.

В прошлом году "Самоцветы" отметили 45-летний юбилей. Состав ВИА часто менялся, сейчас на сцене выступают Елена Преснякова, Александр Нефёдов, Олег Слепцов и Георгий Власенко. В эксклюзивном интервью программе "Вести-Псков" артисты рассказали, что хотя их репертуар сейчас состоит преимущественно из давно знакомых и любимых хитов, но постоянно пополняется новыми песнями. Полную версию интервью смотрите на сайте ГТРК «Псков» и в субботнем эфире телеканала «Россия 1».

ГЕОРГИЙ ВЛАСЕНКО, СОЛИСТ АНСАМБЛЯ «САМОЦВЕТЫ»:
Наши песни, они, во всяком случае, людей не оставляют равнодушными. Они поют вместе с нами весь концерт. И у них создаётся хорошее состояние в течение полутора-двух часов у них остаётся очень хорошее впечатление. Люди уходят позитивные. И мы считаем, что это очень здорово. Потому что в наше время наша жизнь не так полна позитивными событиями и вообще чем-то таким хорошим, положительным, чтобы от этого отказываться.

Виктория Писукова

 

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