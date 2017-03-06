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Возможно ли остановить вандализм на кладбище в Орлецах?

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.03.2017 10:55

Возможно ли остановить вандализм на кладбище в Орлецах?Воровство на кладбище в Орлецах - обычное дело. Так ответили псковичке Наталье Розовой в полиции. Женщина обратилась туда с заявлением о краже, когда неизвестные выломали чугунную оградку на могиле самого близкого ей человека.

Каждый месяц Наталья Розова собирает любимые лакомства своего сына Ромочки, садится на автобус, выходит у церкви Воскресения Христова и долго идёт по тропинкам между могилами. Рома утонул двадцать семь лет назад. Наталья научилась существовать с этой болью, но недавно матери был нанесён ещё один подлый удар. Неизвестные побывали на могиле её сына и выломали узорчатую кованную оградку.

НАТАЛЬЯ РОЗОВА:
Они видимо выбивали ногами, потому что вот эти реечки они все погнуты у меня. Меня трясло здесь несколько дней, колотило, здесь - на кладбище, дома ещё, им то хорошо, голова только, наверное, поболела с утра.

Женщина обратилась в полицию, но ей объяснили: надежды на то, что поиски увенчаются успехом - почти нет. Для кладбища в Орлецах вандализм, практически вошёл в норму. Территория огромная, 47 гектаров. За всё время существования она не охранялась. С этого года за кладбище отвечает Управление городского хозяйства, но в обязанности служащих входит только поддержание чистоты.

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПСКОВА:
Мы в новый контракт вложили, а этого раньше не было - подрезка деревьев, у нас на кладбищах много было заявок. Мы добавили в новый контракт на тысячу кубометров в год больше несанкционированных свалок. Мы расширили комплекс работ, очень расширили.

Круглосуточный сторож, видеонаблюдение, ограждение - всё это требует ещё большего финансирования. Форсировать решение могут сами псковичи, если начнут обращаться, например, с заявлениями в административное здание на тех же Орлецах.
Уже уходя с кладбища, мы заметили: оградки на нескольких могилках - точно такие же, как на могилке маленького Ромы, до того, как над ними поработали вандалы. Видимо их побоялись тронуть, они совсем рядом с храмом. А значит страх всё ещё может остановить тех, у кого совести не осталось.

Регина Кадырова, Виктория Парфёнова, Александр Калинин, Сергей Дьяков

 

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