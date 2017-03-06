Фантастическое преображение металлолома: в Плюссе открылась выставка кованых скульптур

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.03.2017 10:50

В Плюсской районной библиотеке открылась выставка кованых скульптур. Ее автор, Александр Кондрахин, в прошлом водитель грузовика, устал от дальнобойной романтики и решил заняться коваными и сварными изделиями. Человек, который никогда не был связан с искусством, из металлолома делает удивительные вещи. На создание первой коллекции ушло три месяца.

Роботы и инопланетные герои – все это скорее похоже на эскизы и декорации к новому фантастическому триллеру о внеземной цивилизации. На самом деле каждый персонаж – это часть коллекции начинающего мастера. Александр Кондрахин работает в направлении «Техноарт». Основа его скульптур – это металлолом: цепи, гвозди, пружины, вышедшие из строя автозапчасти. Одним словом – мусор. А для художника – ценный материал.

АЛЕКСАНДР КОНДРАХИН, АВТОР ВЫСТАВКИ:

Сделал одного, сделал второго, ну и так пошло-поехало под настроение, времени свободного было много, вот и творил потихонечку, вот и натворил.

В некоторых экспонатах можно узнать известных героев кино и мультфильмов. У каждого свой характер и своя суперсила. И не только на словах: все скульптуры, как говорят юные посетители выставки, живые.

МИЛЕНА ГОЛОРЯН, ДАНА МИХЕЕВА:

Эти все роботы сделаны своими руками из железа, из цепи. Очень хорошо двигаются. Все так хорошо сделано, будто по-настоящему.

Выставка расположена в районной Плюсской библиотеке. Только в первые дни после открытия её посмотрели больше трехсот человек. Дети, рассказывает директор, каждый раз устраивают здесь настоящие звездные войны.

ГАЛИНА ПАНИНА, ДИРЕКТОР ПЛЮССКОЙ РАЙОННОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ:

Очень активно зрители приходят, смотрят, удивляются, потому что это неожиданно, неповторимо, классно, как многие пишут.

В ближайшее время с выставкой смогут познакомиться и жители других районов области. А следующая коллекция, признался автор, будет еще интереснее. Паяльные лампы, лопаты и шестеренки превратятся в роботов ростом с человека.

Дина Перевозчикова, Владимир Шагапов