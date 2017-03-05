Реакция на «Музредакцию»: в субботу прошла презентация первого из цикла фильмов о музыкальной жизни Пскова

В субботу в клубе TIR состоялась презентация первого фильма экспериментального проекта ГТРК «Псков» «Музредакция». В рамках презентации прошел показ фильма, после чего зрители в формате «открытого микрофона» смогли высказать свои впечатления от увиденного.
МУРАД КАМАЛОВ, РЕЖИССЕР ГТРК «ПСКОВ»:
Нас очень порадовала реакция на фильм, активно обсуждали, спорили. Отзывы и мнения очень разные, но все они будут одинаково полезны для дальнейшего развития проекта.
Напомним, «Музредакция» - творческий проект ГТРК «Псков», направленный на изучение музыкальной жизни города. Результатом такого исследования должен стать цикл фильмов о современной музыкальной культуре Пскова.
Анастасия Цепина
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Март 2017
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