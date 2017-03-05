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Реакция на «Музредакцию»: в субботу прошла презентация первого из цикла фильмов о музыкальной жизни Пскова

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.03.2017 20:49

Реакция на «Музредакцию»: в субботу прошла презентация первого из цикла фильмов о музыкальной жизни ПсковаВ субботу в клубе TIR состоялась презентация первого фильма экспериментального проекта ГТРК «Псков» «Музредакция». В рамках презентации прошел показ фильма, после чего зрители в формате «открытого микрофона» смогли высказать свои впечатления от увиденного.

 

МУРАД КАМАЛОВ, РЕЖИССЕР ГТРК «ПСКОВ»:
Нас очень порадовала реакция на фильм, активно обсуждали, спорили. Отзывы и мнения очень разные, но все они будут одинаково полезны для дальнейшего развития проекта.

Напомним, «Музредакция» - творческий проект ГТРК «Псков», направленный на изучение музыкальной жизни города. Результатом такого исследования должен стать цикл фильмов о современной музыкальной культуре Пскова.

Анастасия Цепина

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