Реакция на «Музредакцию»: в субботу прошла презентация первого из цикла фильмов о музыкальной жизни Пскова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.03.2017 20:49

В субботу в клубе TIR состоялась презентация первого фильма экспериментального проекта ГТРК «Псков» «Музредакция». В рамках презентации прошел показ фильма, после чего зрители в формате «открытого микрофона» смогли высказать свои впечатления от увиденного.

МУРАД КАМАЛОВ, РЕЖИССЕР ГТРК «ПСКОВ»:

Нас очень порадовала реакция на фильм, активно обсуждали, спорили. Отзывы и мнения очень разные, но все они будут одинаково полезны для дальнейшего развития проекта.

Напомним, «Музредакция» - творческий проект ГТРК «Псков», направленный на изучение музыкальной жизни города. Результатом такого исследования должен стать цикл фильмов о современной музыкальной культуре Пскова.

Анастасия Цепина