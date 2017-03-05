Сильная женщина, которая знает, как добиться успеха в жизни, Светлана Андреева в гостях у «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 6 марта с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.03.2017 19:09

В преддверии 8 марта в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» говорим о сильных женщинах, добившихся успеха в жизни благодаря своему таланту и труду. Одна из таких женщин - директор кафе «Калейдоскоп» Светлана Андреева - будет в понедельник гостем нашей передачи.

Она расскажет о том, как стала успешным ресторатором и хлебосольной хозяйкой, чье имя хорошо известно жителям Пскова. Светлана Андреева также поделится с радиослушателями секретами приготовления блюд, которыми можно украсить праздничный стол в день 8 Марта.

Слушайте 6 марта с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 66-27-47.

