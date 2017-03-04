Псковский кадетский корпус принимает иногородних студентов, но общежития пока не предоставляет

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.03.2017 16:24

Об этом в прямом эфире «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» рассказал начальник Псковского кадетского корпуса Дмитрий Зубов. Возможно, отметил гость нашей студии, в дальнейшем вопрос с общежитием будет решен. На данный момент обучение иногородних студентов возможно лишь при условии, что они решат проблему с жильем самостоятельно. Так, например, многие кадеты, приехавшие из других городов области, проживают в Пскове у близких родственников.

Не исключено, что возрождение дореволюционных традиций воспитания и образования на восстановлении кадетского корпуса не закончится. По словам Дмитрия Зубова, в регионе «витает» идея воссоздания Мариинской женской гимназии, где будут учиться исключительно представительницы прекрасного пола.

