Строевая песня Псковского кадетского корпуса «Мы русские» впервые прозвучит 9 мая на параде в честь Великой победы

Об этом в прямом эфире «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» рассказал начальник Псковского кадетского корпуса Дмитрий Зубов. Выбор строевой песни определен личным решением губернатора области. Песня «Мы русские» была написана в 1993 году.
Кроме собственной строевой песни кадеты также имеют и свой девиз: «Чести своей не отдам никому». Именно эта надпись украшает также и герб Пскова. История девиза уходит в древность: эти слова были выгравированы на рукоятке меча, принадлежавшего, согласно легенде, одному из первых псковских князей - Всеволоду-Гавриилу.
Отметим, Псковский кадетский корпус по указу губернатора возрождён 1 сентября 2016 года. На сегодняшний день сорок семь школьников на базе лицея «Развитие» ежедневно изучают не только общеобразовательные предметы, но постигают азы строевой и боевой подготовки. В настоящее время идёт новый набор в 7-е и дополнительный набор в 8-е кадетские классы. Набор продлится до 15 марта.
Анастасия Цепина
|
Март 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2