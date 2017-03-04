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Строевая песня Псковского кадетского корпуса «Мы русские» впервые прозвучит 9 мая на параде в честь Великой победы

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.03.2017 14:35

Строевая песня Псковского кадетского корпуса «Мы русские» впервые прозвучит 9 мая на параде в честь Великой победыОб этом в прямом эфире «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» рассказал начальник Псковского кадетского корпуса Дмитрий Зубов. Выбор строевой песни определен личным решением губернатора области. Песня «Мы русские» была написана в 1993 году.

 Кроме собственной строевой песни кадеты также имеют и свой девиз: «Чести своей не отдам никому». Именно эта надпись украшает также и герб Пскова. История девиза уходит в древность: эти слова были выгравированы на рукоятке меча, принадлежавшего, согласно легенде, одному из первых псковских князей - Всеволоду-Гавриилу.

Отметим, Псковский кадетский корпус по указу губернатора возрождён 1 сентября 2016 года. На сегодняшний день сорок семь школьников на базе лицея «Развитие» ежедневно изучают не только общеобразовательные предметы, но постигают азы строевой и боевой подготовки. В настоящее время идёт новый набор в 7-е и дополнительный набор в 8-е кадетские классы. Набор продлится до 15 марта.

Анастасия Цепина
 

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