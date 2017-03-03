На полигоне Струги Красные сегодня завершается активная фаза совместных российско-белорусских учений

С наступлением темноты десантники еще проведут так называемые «ночные» стрельбы. А днем по легенде учений батальон союзников закрепился на выгодном рубеже, выстоял против атаки превосходящих сил противника и перешел в наступление при поддержке боевых машин десанта и артиллерии.
Огонь вели не только штатные гаубицы ДЭ-30, но и реактивные установки залпового огня "град". Руководство учений дневные стрельбы оценило хорошо и отметило слаженные действия военнослужащих обоих государств.
Андрей Удалов
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