На полигоне Струги Красные сегодня завершается активная фаза совместных российско-белорусских учений

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.03.2017 17:15

С наступлением темноты десантники еще проведут так называемые «ночные» стрельбы. А днем по легенде учений батальон союзников закрепился на выгодном рубеже, выстоял против атаки превосходящих сил противника и перешел в наступление при поддержке боевых машин десанта и артиллерии.

Огонь вели не только штатные гаубицы ДЭ-30, но и реактивные установки залпового огня "град". Руководство учений дневные стрельбы оценило хорошо и отметило слаженные действия военнослужащих обоих государств.

Андрей Удалов