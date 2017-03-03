Молодежный парламент пополнил ряды Псковского избиркома

Сегодня избирательная комиссия Псковской области и Молодежный парламент подписали соглашение о сотрудничестве. Документ заверили председатель областного избиркома Николай Цветков и руководитель молодых парламентариев Денис Матвеев. Сотрудничать намерены в нескольких направлениях.
Во-первых, избирком пригласил молодёжь становиться членами избирательных комиссий разного уровня. Во-вторых, они могут сами участвовать в выборах, как кандидаты. Десять человек - по данным комиссии - уже приняли такое решение. В третьих, избирком призвал молодых людей регистрироваться в качестве наблюдателей.
НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Мы считаем, что готовы совместно с молодежным парламентом наполнить это соглашение неформальным содержанием, в первую очередь в реализации инициатив молодых парламентариев, во вторую - преодоление абсентеизма, то есть когда молодые люди не приходят на выборы и не участвуют, мы большие союзники с политическими партиями, общественными организациями и молодежным активом в главном и большом деле - укреплении доверия к выборам и их результатам.
Иван Павлов
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